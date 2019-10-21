بيروت.. الجيش يُفرق مسيرة دراجات نارية مؤيدة لـ"حزب الله" و"حركة أمل"

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

منع الجيش اللبناني، مساء الإثنين، مسيرة درجات نارية تحمل أعلام جماعة "حزب الله" و"حركة "أمل" من دخول ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح"، وسط العاصمة بيروت، حيث يعتصم محتجون يطالبون بإسقاط النظام.

ويشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية حاشدة تطالب باستقالة حكومة سعد الحريري، التي يشارك فيها "حزب الله" و"حركة أمل"، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

واتجهت مسيرة دراجات ناريّة مؤيّدة لرئيس مجلس النواب، زعيم "حركة أمل"، نبيه بري، إلى مقر الرئاسة الثانية في منطقة عين التينة.

وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي، رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب ويتولاها مسلم شيعي.

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وجالت الدراجات الناريّة حاملة الأعلام في شوارع بيروت، وتحديدًا في منطقة الغبيري، الجناح، جسر الرينغ وكورنيش المزرعة.

كما جابت مسيرات تحمل أعلام "حزب الله" و"حركة أمل" في مدينة صور الجنوبية.

وتوجهت مسيرة الدرجات النارية باتجاه وسط بيروت، لكن الجيش فرقها ومنعها من دخول ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح".

والإثنين، أعلنت الحكومة، عن إقرار حزمة إصلاحات، لكن المحتجين أعربوا عن رفضهم لها، مصرين على إسقاط النظام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.