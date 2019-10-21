إسرائيل تشارك في بطولة للجودو بالإمارات

تشارك إسرائيل في بطولة "غراند سلام" للجودو، التي تنطلق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، نهاية الأسبوع الجاري، بحسب قناة إسرائيلية رسمية.
وقالت قناة "مكان" الناطقة بالعربية، إن "البعثة الإسرائيلية إلى بطولة الجودو في أبو ظبي تتألف من خمسة لاعبين".
ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى حول المشاركة الإسرائيلية.
وتنطلق بطولة "غراند سلام" للجودو الكبرى في أبو ظبي، الخميس المقبل وتستمر حتى السبت، بمشاركة 104 دول.
وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.
وتأتي هذه المشاركة ضمن وتيرة تطبيع زادت خلال العامين الماضيين بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات وقطر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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