دبلوماسي أمريكي: دحر تنظيم "ي ب ك" في سوريا يتماشى مع أهدافنا

إسطنبول/ مراسلون/ الخليج 365

قال السفير الأمريكي الأسبق لدى تركيا، ماثيو برايزا، الإثنين، إن دحر تنظيم "ي ب ك" في سوريا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة بعنوان "مستقبل العلاقات التركية الأمريكية بأبعادها السياسية والأمنية"، انعقدت على هامش منتدى "تي آر تي وورلد" بإسطنبول.

وقال برايزا: "من الصعب فهم عدم تفريق صناع السياسة بالولايات المتحدة بين الأكراد وتنظيم ي ب ك بشكل دقيق ومفصل، وهذا يحظى بأهمية بالنسبة للأهداف الاستراتيجية الأمريكية".

وأضاف أن "حل المشكلات المتعلقة بسوريا ودحر تنظيم ي ب ك هي أمور تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة".

بدوره، قال الباحث بمركز "تي آر تي وورلد" للأبحاث، سردار بوغره قناط، إن الولايات المتحدة دعمت منظمة "بي كا كا" الإرهابية خلال التسعينيات في العراق، ثم دعمتها في سوريا عبر تنظيم "ي ب ك".

Advertisements

فيما قال عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية بالرئاسة التركية، جاغري أرهان، إنه يجب بحث مسألتين من أجل فهم العلاقات التركية الأمريكية.

وأضاف أن المسألة الأولى، تتمثل بطلب تركيا من الولايات المتحدة وقف دعمها لـ "بي كا كا" وتنظيم "ي ب ك" ومنظمة "غولن" الإرهابية.

وأشار أرهان أن المسألة الثانية تتعلق بشراء تركيا منظومة دفاع جوي إس 400 بعد رفض الولايات المتحدة بيعها منظومة باتريوت، وقد تتجه لجهة أخرى لشراء مقاتلات حال رفضت واشنطن بيعها طائرات إف 35.

وتستضيف إسطنبول، الإثنين والثلاثاء، فعاليات منتدى "تي آر تي وورلد" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.