الأمم المتحدة تدعو للامتناع عن استخدام السلاح في مظاهرات لبنان‎

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365
ستيفان دوغريك المتحدث باسم غوتيريش بمؤتمر صحفي:
-رأينا تقارير بشأن وجود بعض الأسلحة (في المظاهرات)
-المنسق الأممي الخاص في بيروت على اتصال دائم بكافة المسوؤلين في الحكومة اللبنانية
-ننفى تأثّر قوات "يونيفيل" في لبنان بالاحتجاجات
دعت الأمم المتحدة، الاثنين، إلى احترام حق التظاهر السلمي في لبنان، و"الامتناع عن استخدام العنف أو السلاح في التظاهرات".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقال دوغريك إن "الأغلبية الساحقة من المتظاهرين غير مسلحين، لكننا رأينا تقارير بشأن وجود بعض الأسلحة، وعلى السلطات اللبنانية أن تتعامل مع الجماعات المسلحة بشكل غير مرخص".
وأضاف: "يجب احترام حق التظاهر السلمي، وندعو إلى الامتناع عن استخدام العنف أو السلاح في التظاهرات".
ولفت دوغريك إلى أن المنسق الأممي الخاص في لبنان (يان كوبيش)، على اتصال دائم بكافة المسوؤلين في الحكومة اللبنانية، كما أنه "يتابع الموقف عن كثب".
ونفى المتحدث الأممي أن تكون "قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تأثرت بالمظاهرات الحالية في البلاد".
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط بالعاصمة بيروت ومدن أخرى، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة 2020.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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