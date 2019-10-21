الكرملين: ماكرون وبوتين بحثا الأوضاع شمال شرقي سوريا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الإثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحثا هاتفيًا الأوضاع في شمال شرقي سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان للكرملين صدر عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، أنهما "ناقشا بالتفصيل الأوضاع بشمال شرقي سوريا، وجرى التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي هذه الدولة".

وأوضح البيان أن كلا الزعيمين أكدا على أهمية إطلاق حوار سوري سوري، في إطار اللجنة الدستورية التي من المقرر أن تبدأ العمل هذا الشهر.

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وتأتي مكالمة ماكرون وبوتين، بعد أيام من إطلاق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

كما تهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الشهر الماضي، تشكيل لجنة دستورية خاصة بسوريا، قالت إنها ستعقد اجتماعها الأول في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بجنيف، في إطار مساعي إنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وأوضحت أن اللجنة الدستورية مؤلفة من 150 يمثلون النظام السوري والمعارضة ومنظمات مجتمع مدنية بالتساوي، لافتة أن اللجنة تعتبر فرصة مهمة للجمع بين السوريين.

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