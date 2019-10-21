سوريا.. نازحو منبج يتظاهرون ضد دخول قوات النظام مدينتهم

جرابلس/ أشرف موسى/ الخليج 365

شهدت مدينة جرابلس شمالي سوريا، الاثنين، مظاهرة لنازحي مدينة منبج، احتجاجا على دخول قوات النظام السوري إلى مدينتهم الواقعة بريف محافظة حلب، شمالي البلاد.

وتجمع مئات المتظاهرين وسط مدينة جرابلس رافعين أعلام الثورة السورية، ولافتات تطالب بخروج قوات النظام من منبج، وأخرى كتب عليها "الأسد وقسد وجهان لعملة واحدة".

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كما دعا المتظاهرون قوات الجيش الوطني السوري لإخراج قوات النظام من منبج وتطهيرها من مسلحي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

يشار إلى أن قوات النظام السوري دخلت إلى منبج في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عقب انسحاب الجنود الأمريكيين منها.

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