جامعة الملك خالد تقيم برنامج “خطى لا تنسى”

سمية ال حسن

أقام نادي أفق الاعلامي الممثل في عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد برنامج “خطى لا تنسى” وذلك يوم الاثنين 22/ 2 بالمسرح الجامعي لدراسة الطالبات بالسامر.

وكان البرنامج تحت شعار ” الافعال هي ما تأتي بالالهام ، واما الالهام فنادرا ما يأتي بالافعال” و ذلك بإشراف “أ- منى القحطاني ” وانطلق البرنامج بالقران الكريم ثم تم التعريف بالملهمات الذين سطرو قصص نجاحهم وذللو العقبات في سبيل تحقيق أهدافهم .

وكانت البداية مع المخترعة و الكاتبة الصغيرة مرام عبدالوهاب التي لديها ٤ اختراعات وحاصلة على براءة اختراع و ألفت عدة روايات

وبعدها بينت الملهمة اريج العبيدي التي فقدت بصرها لكنها لم تيأس وتحدت الظروف واصبحت مدربة دولية وصاحبة اكاديمية تديرها بنفسها.

ومن ثم حكت هدباء القحطاني قصة كفاحها واصرارها على اكمال دراستها و بحثها الدؤوب عن الدخل الوظيفي

وشرحت رائدة الاعمال نوف الشهري انه رغم صغر سنها إلا انها لم تنتظر الوظيفة بعد التخرج من قسم الإعلام والاتصال وبطموحها العالي انشأت مؤسسة ليو

وسطرت اثير عبدالله قصة نجاحها بعد أن عانت من السمنه المفرطة منذ الصغر . حيث تحدت نفسها ان تنقص وزنها بدون عملية (تكميم)

ووصلت لمبتغاها مع الاصرار والارادة

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أما الإعلامية والباحثة اميرة السحيم التي تزوجت في سن مبكرة و توفى زوجها ولديها ٤ ابناء وانها لم تستلم وتكفلت وحدها بتعليمهم وتربيتهم واصرت على اكمال دراستها في مجال ادارة الأعمال

وكان الختام مع هيله المري التي اوضحت كيف كافحت مرض السرطان واستمرت في عملها وتدريسها ولم يؤثر ذلك سلبا على حياتها بتوكلها على الله ثم عزيمتها على التغلب عليه

اختتم البرنامج بمسابقات ثقافية وجوائز نقدية واخيرا شكر الحضور والقائمات على البرنامج .