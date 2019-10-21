«الحريري» يعلن عن «إجراءات إصلاحية».. ويوجه رسالة للمتظاهرين

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قال رئيس الوزراء سعد الحريري، في كلمته بعد انتهاء ملهة الـ72 ساعة إن الشباب وصل لمرحلة من اليأس ولذلك نزل للشارع للتعبير عن غضبهم، قائلاً: «الشباب اللبناني يطالب بكرامته واحترام صوته، فالمظاهرات في لبنان نتيجة الغضب واليأس».

وجاءت في كلمته عدد من الإصلاحات منه:



- إجراءات إصلاحية وإقرار الموازنة دون أي ضرائب



- 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية



- خفض 50% من عجز الكهرباء



- فرض ضريبة على المصارف



- لا يوجد أي ضرائب جديدة خلال موازنة 2020



-إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا



- قانون لاستعادة الأموال المنهوبة في لبنان



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-تعزيز مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود



-الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف



-إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة



- قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد في لبنان



-مشاريع لتأمين الوظائف للشباب خلال خمس سنوات



-إلغاء وزراء الإعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات غير الضرورية



ووجه «الحريري» للمتظاهرين قائلا: «هذه القرارات ليست للمقايضة ولا أسمح لأحد تخويفكم والدولة واجبهما حمايتكم وحماية مطالبكم، وتحركم هو اللي وصل للقرات اللي وصلنا لها».

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