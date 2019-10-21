السعودية ترفع نسب "التوطين" في الأجهزة والشركات الحكومية

طارق خالد/الخليج 365أعلن وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، الاثنين، "رفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية"، وفقا للمهن المستهدفة، في خطوة تسعى لتقليص نسبة البطالة.

وأضاف الراجحي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "القرار صدر اليوم .. والمهن المستهدفة هي المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والاشرافية"، دون تحديد نسبة بعينها.

كان معدل البطالة بين السعوديين قد هبط خلال الربع الثاني 2019، إلى 12.3 بالمئة، من 12.5 بالمائة في الربع السابق له.

جاء انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين في ظل خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتتوقع وزارة الاقتصاد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 بالمائة العام الجاري.

وتوقعت الوزارة، أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6 بالمئة في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمائة.

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وتعول المملكة على مشروع "التوطين" في رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.

وفي 2018، واصلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، هبوطها للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع خروج العمالة الأجنبية بفعل سياسات التوطين وفرض رسوم على الأجانب ومرافقيهم.

وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج، بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال 2018، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار).

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