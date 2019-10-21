طهران: ناقلة النفط المستهدفة قبالة السعودية تصل المياه الإقليمية

طهران/ الخليج 365

أعلنت طهران، الإثنين، وصول ناقلة النفط (سابيتي)، التي استهدفت بصاروخين قبل 10 أيام إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن "السفينة وصلت اليوم المياه الإقليمية الإيرانية، وسترسو بعد يومين في جزيرة خارك التابعة لمحافظة بوشهر (جنوب غربي البلاد)".

وأشارت إلى "إرسال الناقلة إلى قسم الصيانة بمجمع صناعة السفن في مركز بندر عباس (جنوب) بعد إجراء الفحوصات الفنية والأمنية عليها وتفريغ حمولتها".

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تعرضت ناقلة إيرانية على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى انفجارين منفصلين أصابا هيكل الناقلة، فيما أفاد إعلام إيراني، أن الانفجار ناجم عن "استهداف صاروخي" عند العبور من البحر الأحمر.

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وقالت الخارجية الإيرانية حينها إن استهداف ناقلة تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية "مغامرة خطرة" ومن يقف وراءها سيتحمل تداعياتها.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي" المدعومة من ايران.

فيما اتهمت واشنطن والرياض، طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك.

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