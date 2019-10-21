ترامب: الكثير من الأتراك قتلوا نتيجة الصراعات على حدودهم

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدافعًا عن قراره سحب قوات بلاده من سوريا إن "الكثير من الأتراك" قتلوا نتيجة الصراعات على حدود تركيا.
وأضاف في تصريح للصحفيين، الإثنين، خلال لقاء مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض: "عليك أن تنظر في كلا الاتجاهين. نتلقى أخبار سارة جدًا من هناك. وقف إطلاق النار ما يزال صامدًا".
والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
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