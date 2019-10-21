أكار: كل سلاح يقدمه حلفاؤنا لتنظيم "ي ب ك" يتم تصويبه تجاه تركيا

إسطنبول/ مراسلون/ الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الإثنين، إن كل قطعة سلاح يقدمها حلفاؤنا لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي في سوريا، يتم تصويبها تجاه تركيا.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان "الناتو على خط النار: التهديدات الأمنية الجديدة"، نظمت على هامش منتدى "تي آر تي وورلد" المنعقد بإسطنبول.

وأوضح أكار: "نشاهد أن تنظيم ي ب ك يتلقى دعما ماديا كبيرا من بعض حلفائنا، كل قطعة سلاح تُعطى للتنظيم يتم استخدامها ضدنا".

وأضاف "نحذر أصدقاءنا في كل فرصة، ونشرح لهم مدى خطورة الدعم السياسي والأسلحة المقدمة إلى تنظيمات شريكة لمنظمة بي كا كا في سوريا".

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وأشار وزير الدفاع إلى أن الأسحلة المقدمة للتنظيم تؤثر سلبا على السكان المحليين أيضا، من خلال إجبارهم على النزوح إلى مناطق أخرى، بهدف إجراء تغيير ديموغرافي في المنطقة.

ودعا إلى تغيير تلك الأعمال (التي يقوم بها التنظيم الانفصالي) لوجود هجرة جماعية باتجاه تركيا ووقوع المنطقة تحت خطر التغيير في بنيتها السكانية.

وأوضح أكار أن تركيا أطلقت عملية "نبع السلام" في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لحماية حدودها الجنوبية والقضاء على الممر الإرهابي، وإنهاء وجود جميع المجموعات الإرهابية وعلى رأسها "داعش" و"بي كا كا" و"ي ب ك"، إلى جانب تأسيس منطقة آمنة في سوريا.

يشار أن إسطنبول أكار منتدى "تي آر تي وورلد" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، يومي 21-22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.