الحلبوسي يدعو النرويج إلى فتح سفارة في العراق

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي، محمد الحلبوسي، الإثنين، رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ، إلى فتح سفارة لبلدها في العراق.

وعقب لقاء بينهما في بغداد، قال الحلبوسي، في بيان، إن "العراق يتطلع إلى شراكة مستقبلية طويلة الأمد مع النرويج، وهذا يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح سفارة للنرويج في البلاد، فضلًا عن تفعيل لجان الصداقة العراقية النرويجية".

ولدى النرويج قائم بأعمال السفارة، وهو روار هوغسدايل، لكنه غير مقيم في العراق.‎

ودعا الحلبوسي إلى "تعاون مشترك بين البلدين في جميع المجالات، ومنها الاستثمار والاستفادة من خبرات الشركات النرويجية في البناء والإعمار، والمساهمة في جهود إعادة النازحين، وتحقيق الاستقرار، واستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

Advertisements

وأضاف أن "العراق ليس بمعزل عن محيطه، ولا يريد أن يكون ساحة صراع، بقدر أن يكون نقطة التقاء بين الفرقاء.. استقرار العراق عامل مهم لاستقرار المنطقة".

وخلال لقائه رئيسة وزراء النرويج، الإثنين، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن "العراق يتطلع إلى العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات، وتجنب التصعيد المتزايد الذي يقوض فرص السلام إقليميًا ودوليًا"، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، بجانب استعراض الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.

وأعربت سولبرغ عن "رغبة بلادها بتعزيز التعاون الثنائي مع العراق.. والالتزام بالشراكة ودعم الحكومة العراقية في جهود مكافحة الإرهاب وإعادة البناء والإعمار وتحقيق الاستقرار"، وفق البيان.

ووصلت سولبرغ إلى بغداد صباح الإثنين، وأجرت مباحثات أيضًا مع نظيرها العراقي، عادل عبد المهدي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.