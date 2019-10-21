ألمانيا: لا نريد اندلاع الاشتباكات مجددًا شمالي سوريا

برلين/ أربيل باشاي/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإثنين، إن بلاده لا تريد للاشتباكات أن تندلع مجددًا شمالي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، فلاديمير ماكي، بالعاصمة برلين، في سياق التعليق على قرب انتهاء المهلة المحددة لتعليق عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، بهدف انسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من المنطقة الأمنة.

وأشار الوزير الألماني أن الجميع يعرف موقع حكومة بلاده بخصوص العملية العسكرية لتركيا، مشددا على "ضرورة ضمان عدم استكمال العملية، وإيجاد حل سياسي عقب انتهاء المهلة الممنوحة المحددة بـ 120 ساعة".

Advertisements

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.