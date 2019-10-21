“رازفان”: نصف النهائي لم يحسم

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صحيفة الخليج الالكترونية
شدد رازفان مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم على أهمية مباراة الغد أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا والتي ستقام في الرياض.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده في مقر نادي الهلال: “نخوض غداً مواجهة مهمة أمام السد الذي يحمل معه أمل التعويض ونحن نتسلح بأرضنا وجماهيرنا”.
وأضاف: نصف النهائي لم يحسم بعد، ومباراة الغد ستكون صعبة على السد الذي يملك لاعبين بجودة عالية.
وزاد متحدثاً: “سنؤدي المباراة بكامل تركيزنا وقوتنا وهدفنا كسب بطاقة التأهل”.
وختم حديثه بالقول: “الهلال يمثل المملكة في المحفل الآسيوي ونتطلع الى دعم الجميع بالمؤازرة والتشجيع”.
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