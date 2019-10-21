وظائف شاغرة بمستشفى الملك سلمان

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مستشفى الملك سلمان بالرياض عن طرح وظائف شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي “وظائف طبية استشارية تخصصية – وظائف نائب طبية – وظائف أطباء مقيمين – وظائف صحية غير طبية – وظائف إدارية – وظائف أمن – وظائف خدمات – وظائف هندسية”.

وقال المستشفى: على من لديه الرغبة وتتوفر فيه الشروط اللازمة إرسال السيرة الذاتية وصور من المؤهلات على صيغة PDF، وعلى الإيميل [email protected]، بحيث يوضح بالتقديم مسمى الوظيفة المراد الترشيح عليها.

وأشار إلى أنه لن ينظر في أي من الطلبات التي لا تتناسب مع المسمى الوظيفة أو تكون غير مكتملة.

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وأوضح المستشفى أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 1441 الموافق 22/ 10/ 2019 وينتهي بتاريخ 3/ 3/ 1441 الموافق 31/ 10/ 2019، لافتاً إلى إمكانية الاطلاع على جميع الوظائف المطروحة عبر حساب الرسمي لمستشفى الملك سلمان بتويتر @RUH-KSH.

وذكر أنه ومن أجل استكمال طلب التقديم، يجب أن تتوفر صورة إلكترونية PDF للمؤهل العلمي بالإضافة لشهادة تصنيف الهيئة السعودية للمتقدمين على الوظائف الصحية وشهادات والدورات وشهادات الخبرة لرفعها عن طلب التسجيل.

وكشف المستشفى أن الترشيح والمفاضلة تتم وفق معايير منها “التقدير العام بالمؤهل العلمي – سنة التخرج – الدورات – الخبرات – الاختبار – المقابلة الشخصية وأي معايير إضافية”.