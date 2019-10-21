فيس بوك: العقبات التنفيذية قد تتسبب فى إطلاق عملة "ليبرا" الرقمية بـ2020

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الخليج 365

بعد أن واجهت فيس بوك انتقادات متزايدة حول مشروع عملته الرقمية "ليبرا"، أعلنت الشركة أن عملتها الجديدة سترتبط بالعملات الوطنية مثل الدولار.

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وأوضح ديفيد ماركوس، الذى يرأس مشروع ليبرا، فى ندوة مصرفية إن الهدف الرئيسى هو إنشاء نظام مدفوعات أكثر كفاءة، مع التأكيد على استعداد الشركة للنظر فى طرق بديلة لسعر العملة الذى ستستخدمه.

وأكد ماركوس لرويترز إن فيس بوك كان لا يزال يهدف إلى إطلاق ليبرا فى يونيو 2020، لكنه أقر بأن الخطط قد تشهد بعض التأجيل بسبب العقبات التنظيمية.

وقال ماركوس ردا على رأيه بشأن رحيل الشركاء الرئيسين: "سوف نرى، لقد قلنا دائمًا أننا لن نمضى قدمًا ما لم نعالج جميع المخاوف المشروعة والحصول على موافقة تنظيمية مناسبة، فالأمر ليس متروكًا لنا تمامًا".

جدير بالذكر عانى المشروع الذى يقوده فيس بوك من نكسات حادة فى وقت سابق من هذا الشهر، بعد تخلى ماستركارد وفيزا عنه.