الإثنين 21 أكتوبر 2019

ملك تايلاند يقرر تجريد زوجته الجديدة من جميع الألقاب

متابعات_الخليج 365

قرر ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن 67 عامًا، تجريد قرينته الجديدة من جميع الألقاب الممنوحة لها، بعد أقل من 3 أشهر من الزواج في احتفال غريب شهدته البلاد.



وبحسب موقع إرم نيوز، فقد قالت وسائل إعلام ماليزية، انه جرى تجريد الممرضة السابقة بالجيش "سينينات ونجفاجيراباكدي"، البالغة من العمر 34 عامًا من رتبتها؛ وذلك بسبب عدم الولاء للملك.

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وذكر بيان أن تصرفات سينينات لا تمنح أي شرف للملك ولا تفهم التقاليد الملكية وأن أفعالها تعود بالفائدة على نفسها .. موضحًا أنها كانت تحاول رفع وضعها إلى نفس وضع الملكة سوثيدا.

وأضاف البيان أن سلوكها يعتبر غير محترم لجلالة الملك، ويسبب انقسامات بين رجال الدين وسوء الفهم بين الناس .. مؤكدًا تجريدها من جميع الرتب العسكرية والألقاب الملكية.

وكان ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن قد تزوج من عشيقته ”سينينات“ التي كانت تعمل ممرضة في الجيش ونظم لذلك حفلًا علنيًا حضرته زوجته الأولى سوثيدا فاجيرالونغكورن.

وقام الملك ماها بصب الماء الاحتفالي على رأس سينينات أثناء البث التلفزيوني، وكانت العروس مستلقية على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك، وفقًا للتقاليد الملكية التايلاندية.