بالفيديو.. "معجزة" تنقذ طفلا سقط من الطابق الثاني

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
الخليج 365
نجا طفل هندي في الثالثة من عمره من الموت بأعجوبة، مؤخرا، بعدما وقع من الطابق الثاني للبناية حين كان يلعب في الشرفة، لكن الحظ والمصادفة أنقذاه من الفاجعة.
وسقط الطفل، بارف جاين، من الطابق الثاني الذي يصل علوه إلى عشرة أمتار، لكنه وقع في عربة صغيرة كانت تعبر الشارع، يوم الجمعة الماضي.
والمذهل في الحادثة أن سقوط الطفل تزامن بشكل تام مع مرور العربة، وهو ما يعني أن كارثة ستقع لو تمر المركبة في لحظة محددة.
وقام السكان والسائق بإخراج الطفل من العربة على نحو سريع ثم جرى اصطحابه إلى المستشفى لأجل إجراء فحوص، لكن سرعان ما جرى إخراجه بعدما تأكد أنه لم يصب بأي جروح.
وقدمت عائلة الطفل شكرا حارا للسائق، وذكرت صحف محلية أنها كافأته بشراء ملابس جديدة وبعض الحلويات لأبنائه بعدما كان سببا في إنقاذ فلذة الكبد.
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