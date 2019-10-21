اسماء السيد - الرياض: وصل وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر إلى الرياض الاثنين في زيارة غير معلنة مسبقا، بحسب قناة "الاخبارية".
وكانت واشنطن قررت في 11 أكتوبر إرسال آلاف من جنودها إلى السعودية لحماية حليفتها الكبرى في المنطقة في مواجهة أعمال "زعزعة الاستقرار" التي تقوم بها ايران، وفقا للولايات المتحدة.
وأعلنت واشنطن أواخر سبتمبر إرسال 200 جندي الى المملكة، في أول انتشار من نوعه منذ انسحاب القوات الأميركية في عام 2003.
وبالإضافة إلى الجنود، تشمل التعزيزات الاميركية منظومتي "باتريوت" و"ثاد" المضادة للصواريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.