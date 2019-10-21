وزير الدفاع الأميركي في الرياض









اسماء السيد - الرياض: وصل وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر إلى الرياض الاثنين في زيارة غير معلنة مسبقا، بحسب قناة "الاخبارية".

وكانت واشنطن قررت في 11 أكتوبر إرسال آلاف من جنودها إلى السعودية لحماية حليفتها الكبرى في المنطقة في مواجهة أعمال "زعزعة الاستقرار" التي تقوم بها ايران، وفقا للولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن أواخر سبتمبر إرسال 200 جندي الى المملكة، في أول انتشار من نوعه منذ انسحاب القوات الأميركية في عام 2003.

وبالإضافة إلى الجنود، تشمل التعزيزات الاميركية منظومتي "باتريوت" و"ثاد" المضادة للصواريخ.