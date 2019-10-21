هذا الموضوع جوجل تؤكد على خططها لإصلاح الخلل في تطبيق صور جوجل على هواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت شركة جوجل على خططها لتصحيح الخلل في تطبيق صور جوجل على هواتف الأيفون، والذي يؤدي إلى تحميل الصور بجودتها الأصلية مجاناً.
إستطاع مستخدمي هواتف الأيفون تحميل الصور بجودتها الأصلية كاملة في تطبيق صور جوجل نتيجة لوجود خلل في تطبيق صور جوجل، واليوم تؤكد جوجل على خططها لإصلاح هذا الخلل قريباً.
أكدت جوجل في تصريحاتها لموقع Android Police على خططها لتصحيح خطأ تطبيق Google Photos الذي يسمح بتخزين الصور في تطبيق الصور على منصة iOS بجودتها الأصلية دون أن يتم حساب سعة التخزين على Google Drive، حيث تتطلب السعة الإضافية في Google Drive غالباً دفع رسوم عند نفاذ السعة التخزينية المجانية التي تصل إلى 15 جيجا بايت.
أيضاً نتيجة للتنسيق الذي تعتمده ابل HEIC والذي يعد أعلى كفاءة في جودة ملفات الصور، مما يدفع جوجل لتخزين ملفات الصور بتنسيق JPEG بأعلى جودة أو بالجودة الأصلية، لذا تشغل الصور سعة أكبر في التطبيق في النهاية.
يذكر أن جوجل لم توضح كيفية معالجة هذا الخلل في تطبيق صور جوجل، إلا أن تحويل ملفات الصور على منصة iOS إلى جودة أقل سيؤثر على وظائف التطبيق على منصة iOS.
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هذا الموضوع جوجل تؤكد على خططها لإصلاح الخلل في تطبيق صور جوجل على هواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.
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