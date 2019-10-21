مناصرو "ي ب ك" الإرهابية يودّعون القوات الأمريكية في سوريا بالحجارة والبطاطا

القامشلي/ الخليج 365
قام مناصرو منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية الاثنين برشق قوات أمريكية بالحجارة والبطاطا احتجاجاً على انسحابها من سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 أن مناصري المنظمة الارهابية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا نفذوا احتجاجا خلال مرور القوافل الأمريكية المنسحبة من المدينة، وقاموا برميها بالحجارة والبطاطا، وهي في طريقها إلى معبر سيمالكا الحدودي مع العراق.
وبدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قواعدها ونقاطها العسكرية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا وذلك بعد أيام من انسحابها من مدن الرقة ومنبج وعين العرب وعين عيسى شمالي سوريا.
وكانت القوات الأمريكية قد بدأت بالانسحاب من سوريا تزامناً مع عملية " نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري في التاسع من الشهر الجاري.
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