ألطون: لا نكافح الإرهاب لأجل أمننا فقط بل لأجل منطقتنا والعالم

إسطنبول/ مراسلون/ الخليج 365

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الاثنين، إن تركيا لا تكافح الإرهاب من أجل أمنها فقط، بل من أجل أمن منطقتنا والعالم.

جاء ذلك في كلمة له في منتدى "تي آر تي وورلد" الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، يومي 21-22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحت عنوان "أزمة العولمة: الفرص والمخاطر".

وقال ألطون: نكاد نكافح بمفردنا الإرهاب العالمي وقضية الهجرة ليس من أجل أمننا فحسب، بل من أجل أمن منطقتنا والعالم، وخلال هذا الكفاح، نواجه صعوبة في شرح الإرهاب والمنظمات الإرهابية.

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وأضاف أن "تركيا تعمل من جهة أخرى على طرح المآسي الإنسانية في أراكان وسوريا وفلسطين وكشمير في المنابر الدولية لإيجاد حلول دولية لهذه القضايا".

وأشار إلى أن التهديدات الأمنية وعلى رأسها الإرهاب انتقلت إلى ما وراء الحدود الوطنية للدول، ولم يعد ممكنا انكفاء العولمة في هذه الظروف.



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