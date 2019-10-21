إنقاذ 126 مهاجر غير نظامي قبالة السواحل الليبية

جهاد نصر/ الخليج 365



أعلنت البحرية الليبية، الإثنين، إنقاذ 126 مهاجرا غير نظامي من الغرق في عرض البحر، أثناء محاولتهم العبور من الشواطئ الغربية للبلاد نحو أوروبا على متن قارب مطاطي.

جاء ذلك في بيان نشرته القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وذكر البيان: "بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية (غير نظامية)، أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل بطرابلس، في مهمة بحث وإنقاذ".

وأضاف أنه جرى خلال العملية التي تم تنفيذها الأحد، إنقاذ قارب مطاطي على متنه 126 مهاجر غير نظامي، بينهم 4 نساء و4 أطفال، وذلك على بعد حوالي 50 شمال شرق القره بوللي (شرق طرابلس)".

وأوضحت البحرية الليبية أن المهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقية مختلفة (دون تحديد)، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل.

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والأحد، أعلنت السلطات البحرية الليبية تمكنها من إنقاذ 196 مهاجر غير نظامي من عرض البحر، كانوا متوجهين نحو أوروبا من الشواطئ الليبية، وذلك في عمليات إنقاذ جرت يومي السبت والأحد.

والأسبوع الماضي، أوضح تقرير صدر عن قوات البحرية الليبية انخفاض عدد المهاجرين غير النظاميين ممن تم إنقاذهم أو ضبطهم في عرض البحر، أثناء مغادرتهم الأراضي الليبية نحو أوروبا، بالفترة ما بين الأول من يناير الماضي ومطلع أكتوبر الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبه بلغت 43.1 بالمئة.

وتعد ليبيا مركزا للمهاجرين الذين يحاول الكثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.



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