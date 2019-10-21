السيسي ورئيس وزراء الكويت يبحثان أمن الخليج

القاهرة/ الخليج 365-

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الكويتي جابر الصباح، الإثنين، مستجدات القضايا الإقليمية وأمن الخليج.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، "استقبل السيسي اليوم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر الصباح، والوفد المرافق له، في القاهرة".

وشهد اللقاء تباحثًا إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، وأمن الخليج والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وأكد السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مثمنًا دور الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الكويتي بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.



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كما بحث الجانبان سبل "تطوير التعاون الوثيق بين البلدين، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وجذب مزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر".

وحسب البيان ذاته، سلم رئيس الوزراء الكويتي، السيسي رسالة خطية من أمير بلاده الشيخ صباح الأحمد الجابر، تضمنت التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الكويت على التشاور والتنسيق مع مصر بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

والأحد، وصل جابر الصباح على رأس وفد كويتي رفيع المستوى، إلى القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، لبحث قضايا إقليمية وتعزيز التعاون.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وفي 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، تعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ، وحملت دول أوروبية إيران مسؤولية الهجوم الأمر الذي رفضته طهران وأعربت عن استيائها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.