شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات» تحذر من «موقد غاز» متداول بالسوق.. فشل اختبار صمام الأمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الاثنين، من خطورة موقد غاز غير مطابق متداول في الأسواق.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 6-2-60335، SASO 167، SASO 168.

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وأضافت المواصفات والمقاييس، أن المنتج يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار صمام الأمان، والفشل في اختبار تيار التسرب والمتانة الكهربائية، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.