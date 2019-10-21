شركة أمازون تعلن عن إطلاق كاميرا المراقبة Blink XT2 الذكية

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
كاميرا المراقبة Blink XT2 الذكية
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة أمازون عن إطلاق كاميرا المراقبة Blink XT2 الذكية، التي تمتاز بفترة تسجيل تصل إلى 22 ساعة من الفيديو باستخدام بطاريتي AA.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن مقاطع الفيديو المصورة يتم تخزينها على موقع التخزين السحابي الخاص بالشركة، وذلك بشكل غير محدود لمدة عام كامل.
ويمكن للكاميرا Blink XT2 الجديدة العمل في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وهي تقوم بالتسجيل بدقة 1080 بيكسل خلال النهار، كما أنها تستخدم الأشعة تحت الحمراء عالية الوضوح للتصوير ليلاً. وتدعم الكاميرا المساعد الصوتي Alexa، كما تعرض بثا مباشرا لصورة الكاميرا عبر الأجهزة، التي تدعم Alexa.
وتم تجهيز الكاميرا بنظام صوتي ثنائي الاتجاه بمعنى القدرة على محادثة شخص تقوم الكاميرا بتصويره. ولفترة تشغيل أكبر للبطارية يمكن الضبط على وضع كشف الحركة Motion Detection، بمعنى أن الكاميرا لن تسجل كل شيء، لكنها تبدأ التسجيل فقط عند اكتشافها نشاطا أو حركة جديدة في النطاق، الذي تصوره، وبذلك تصل فترة تشغيل البطارية إلى نحو عامين.
ويمكن الحصول على طاقم مكون من كاميراتين أو ثلاثة أو خمسة بسعر يبدأ من 100 دولار تقريباً.
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