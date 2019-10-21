شكرا لقرائتكم خبر عن رأس خروف يربك المسافرين في مطار دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتبك المسافرون القادمون على متن طائرة الخرطوم - دبي بمطار دبي الدولي، بعد أن كشفت أجهزة التفتيش الإلكتروني للحقائب وجود رأس داخل شنطة أحد الركاب السودانيين القادمين على متن الرحلة.
وأكد مصدر مسؤول في المطار لـ ”الخليج 365”، أن مفتشي المطار شكوا في حقيبة أحد المسافرين القادمين بعد وصوله إلى منطقة تفتيش الحقائب وبحوزته حقيبتان؛ حيث طلب المفتشون منه وضعهما على جهاز التفتيش، إلا أنه حاول تضليل المفتشين بوضع الحقيبة السليمة التي لم يتم الاشتباه فيها، وعندما طُلب منه فتح الحقيبة الثانية، ارتبك وعند فتحها تبين أن بها رأس خروف ويعلم أنه من المواد المحظورة.
وما أثار قلق الركاب أنهم سمعوا بعض الكلمات خلال علمية التفتيش جعلهم يظنون أن المقصود رأس إنسان، وقد تكون وراء ذلك عملية قتل، وبحسب المصدر سارع المفتشون بطمأنة الركاب عقب فتح الحقيبة التي تبين أن بها «رأسَ خروفٍ محمراً» أحضره المسافر السوداني الجنسية، ليأكله في دبي، وقاموا بمصادرته لأنه يعد من المواد المحظورة على الطائرات.
وأشاد المسافرون باليقظة، والمهارات العالية التي يتمتع به التفتيش في مطار دبي وقوة المفتشين، وقدرتهم على قراءة لغة الجسد، وحرصهم على تأدية الواجب المناط بهم لحماية وطنهم ومجتمعهم من تسرب المواد الممنوعة والمحظورة.
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