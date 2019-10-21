شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال خمسة أطنان مخلفات بحرية من ميناء الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن المشاركون في مبادرة «لتكن بيئتنا البحرية نظيفة» التي ينظمها قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، من انتشال 5 أطنان من المخلفات البحرية من ميناء الحمرية، بمشاركة 531 متطوعاً، بينهم 219 غواصاً، وطلبة مدارس حماية التابعة لشرطة دبي، إلى جانب مشاركة خاصة من أصحاب الهمم.

وحضر الفعالية، إحدى المبادرات المجتمعية التطوعية لـ«يوم لدبي»، المندرجة ضمن أجندة المجلس التنفيذي للحكومة، العقيد سعيد المدحاني مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة، وخليفة سلطان محمد بن سليمان مدير ميناء الحمرية.

وأكد المدحاني أن المبادرة أصبحت مبادرة مجتمعية تطوعية لـ«يوم لدبي»، وهو ما يؤكد نجاحها المستمر في المحافظة على البيئة البحرية عبر التطوع من مختلف فئات المجتمع، ودورها المهم في رفع وعي الأفراد وثقافتهم بالمحافظة على بيئة بحرية نظيفة.

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