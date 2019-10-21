عجمان تكرم بطلاً إماراتياً صغيراً أنقذ حياة أسرة من حريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم الرائد مروان الشامسي ضابط مركز الدفاع المدني بإدارة الدفاع المدني بعجمان، بتوجيهات من العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة، البطل الإماراتي الصغير إبراهيم عبدالحكيم بني مخزوم البالغ من العمر 14 عاماً، وذلك لإنقاذه حياة أسرة من حادث حريق شب في منزلهم بمنطقة الجرف 2 بعجمان.

تم تكريم البطل الصغير والاحتفاء به من قبل الدفاع المدني، بحضور النقيب محمد حميد المهيري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة وجمعة النعيمي من أهل المنزل المتضرر، ومسؤولي المدرسة. وتمت الإشادة بدوره البطولي خلال الطابور الصباحي بمدرسة عجمان الخاصة تقديراً لشجاعته وسرعة بديهته وحسن تصرفه، أمام طاقم المدرسين وزملائه في المدرسة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى قرابة الساعة العاشرة من مساء الخميس الماضي، حين اشتم إبراهيم رائحة حريق قريبة من منزله، وبدافع حس المسؤولية انطلق للبحث عن المصدر وانتهى إلى طرق أبواب الجيران للتأكد من سلامتهم. وعند الوصول إلى المنزل الأخير كان الحريق قد تطور وارتفعت الأدخنة من الملحق الخلفي الذي لم يشعر أهل المنزل به وأدرك أن الحادث وقع فعلاً في هذا المنزل، محاولاً إفهام العاملة في المنزل بما يحدث في الخلف وحين لم تستوعب ما يريد دخل بنفسه وأراها النار المشتعلة في الملحق وبسرعة بديهة تناول الهاتف من يد العاملة المصدومة واتصل على رقم هاتف الطوارئ بالدفاع المدني عجمان 997 وأبلغ عن الحادث كما قام بتحديد الموقع بدقة ولغة واضحة، ثم انطلق إلى الفيلا الرئيسية وطرق الأبواب بقوة لتنبيه أهل المنزل ومساعدة سكان المنزل على الإخلاء وهم صاحب المنزل وأسرته المكونة من الأم وبناته الأربع وتتراوح أعمارهن بين 14 و 23 سنة، ثم قام بمساعدة صاحب المنزل على إبعاد ممتلكاته ومنها سياراتهم الشخصية عن مصدر الحريق ثم عمد إلى فتح البوابة الإلكترونية المنقطع عنها التيار الكهربائي مهيئاً الموقع لوصول فرق الإطفاء وفور وصولهم باشروا أعمال الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق المشتعل في المطبخ بالملحق الخارجي وتسليم الموقع لشرطة عجمان للبحث حول أسباب وقوعه.

يذكر أن الطالب إبراهيم من المتميزين في التحصيل العلمي وحافظ للقرآن في مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وذو صوت شجي تتم الاستعانة به للتلاوة في الفعاليات ويثني الجميع على أخلاقه.

وأكد العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني عجمان، أن ما قام به إبراهيم من عمل بطولي ماهو إلا بدافع إنساني، ونتيجة البرامج التوعوية المتنوعة والحملات الموجهة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة والمتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، مثل إبلاغ الدفاع المدني في حالات الطوارئ عبر الهاتف 997 ومكافحة الحريق وعمليات الإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية التي تقدمها القيادة العامة للدفاع المدني.