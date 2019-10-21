نيويورك تايمز: ترامب يخطط لإبقاء 200 جندي شمال سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يرغب في الإبقاء على 200 جندي أمريكي، شمالي شرق سوريا.

وأفادت الصحيفة بأن ترامب يهدف من وراء هذا الإجراء مواصلة الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، هذا إلى جانب منع اقتراب النظام السوري والقوات الروسي، من المنطقة التي توجد فيها حقول النفط.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال، الأحد، إنه من المتوقع نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم «داعش» الإرهابي- وفق ما نقلت «رويترز».