دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تكشف عن هاتف iQOO Neo بمعالج Snapdragon 855 في 24 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتف Vivo المرتقب iQOO Neo الذي يضم معالج Snapdragon 855 قبل إنطلاق الهاتف رسمياً في مؤتمر يعقد في 24 من أكتوبر.

ينطلق هاتف Vivo iQOO Neo في الإصدار الجديد المميز بمعالج Snapdragon 855 خلال أيام، وقد كشفت تسريبات TENAA على أن هذا الإصدار يأتي بمعايير UFS3.0 في الذاكرة مع سعة 256 جيجا بايت.

قدمت شركة Vivo الإصدارالأول من هاتف iQOO Neo المتوسط في شهر يوليو بمعالج Snapdragon 845، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد بمعالج Snapdragon 855 والذي رصد بالفعل في قاعدة بيانات TENAA.

ومن المقرر أن يأتي إصدار iQOO Neo الجديد بكاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل كبديل لمستشعر 12 ميجا بيكسل في الإصدار الأول من الهاتف، كما يضم شاشة بحجم 6.39 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، تتميز بتصميم نتوء القطرة، حيث تشغل الشاشة نسبة 90.0% من إطار الهاتف.

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أيضاً يتميز الإصدار الجديد من هاتف iQOO Neo بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android Pie، ومستشعر Sony IMX363 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait.

ويعد هاتف iQOO Neo أحد الإصدارات المتوسطة التي تضم تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، كما يتميز بتصميم متدرج من الجهة الخلفية، ويضم بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع من شاحن 22.5W الذي يدعم شحن الهاتف حتى 50% في 30 دقيقة فقط، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف Vivo iQOO Neo Snapdragon 855 في يوم 24 من أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تكشف عن هاتف iQOO Neo بمعالج Snapdragon 855 في 24 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.