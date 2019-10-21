دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد على إرتفاع مبيعات سلسلة هواتف IPHONE 11 في شهر سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

على عكس توقعات محللي السوق التي أشارت إلى أن ابل ستشهد إنخفاض في مبيعات سلسلة هواتف IPHONE 11 التي لا تضم نموذج 5G هذا العام، إلا أن تقرير جديد نشر اليوم أكد على أن هواتف IPHONE 11 إستطاعت أن تحقق زيادة في المبيعات ابل بنسبة 230%.

قدمت شركة ابل هواتف iPhone 11 بسعر جيد هذا العام دفع مبيعات الإصدارات الجديدة، حيث سجل Jingdong إرتفاع في المبيعات بنسبة تصل إلى 480% مقارنة بمبيعات العام الماضي.

ولقد أدت البيانات الأولية لمبيعات ابل من سلسلة iPhone 11 إلى تغيير توقعات محللي السوق لنسبة شحنات ابل من هواتف الأيفون، كما كشف إستطلاع أجري مؤخراً من UBS على أن سلسلة iPhone 11 إستطاعت أن تحقق مبيعات مذهلة في السوق الصيني منذ إنطلاقها.

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كما أكد الإستطلاع على أن نسبة مبيعات هواتف iPhone 11 إرتفعت خلال شهر سبتمبر ، مع إرتفاع سنوي في إجمالي مبيعات السوق الصيني بنسبة 230%.

أيضاً أوضح إستطلاع UBS على أن إرتفاع مبيعات هواتف iPhone 11 جاء نتيجة لعدة إسباب، حيث كان السعر الجيد لإصدارات هذا العام عامل رئيسي في زيادة المبيعات، هذا إلى جانب ترويج ابل للخدمات التجارية في السوق الصيني، حيث توفر ابل خيارات لإستبدال الإصدارات القديمة من هواتف الأيفون ومنها سلسلة هواتف iPhone 7 التي تتمتع بقاعدة كبيرة من المستخدمين على مدار 3 سنوات في السوق الصيني، بالإصدارات الأحدث من سلسلة iPhone 11.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد على إرتفاع مبيعات سلسلة هواتف IPHONE 11 في شهر سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.