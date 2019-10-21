مصر.. ترميم مدينة أثرية تعود للعصر العثماني

القاهرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الآثار المصرية، الإثنين، ترميم مدينة أثرية تعود للعصر العثماني، بهدف تحويلها إلى مزار سياحي بارز في البلاد.

ووفق بيان لوزارة الآثار، اليوم، "تجرى المرحلة الأولى من أعمال ترميم مدينة بلاط الأثرية بمحافظة الوادي الجديد"، غربي مصر.

وقال البيان إن "تاريخ مدينة بلاط الأثرية يعود إلى العصر العثماني بمصر (1517-1867 م)، وفقا لما ورد من نصوص تأسيسية مثبتة على أعتاب الأبواب الرئيسية لأغلب منازل المدينة".

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وتشمل المرحلة الأولى للمشروع "ترميم عدد من المنازل منها منزل العمدة ومنزل شيخ البلد والمعصرة والطاحونة".

كما يضم مشروع تطوير واحياء مدينة بلاط الأثرية أيضا "ترميم 500 منزل بها بهدف تحويلها مزار سياحي لما لها من أهمية أثرية وتاريخية"، حسب البيان ذاته.

ويوجد في مصر كثير من الآثار من العصر العثماني بمصر، أغلبها داخل حيز الكتل السكنية بوسط القاهرة ومحافظات أخرى، وتمثل المساجد الغالبية العظمي من هذه الآثار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.