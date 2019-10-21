40 مركبة تقل أفراد الجيش الوطني السوري تصل الأراضي التركية

شانلي أورفة/ الخليج 365

وصلت إلى قضاء جيلان بينار بولاية شانلي أورفة التركية، الإثنين، قافلة مكونة من 40 مركبة تقل أفراد الجيش الوطني السوري، قادمة من منطقة رأس العين السورية.

ورافقت القافلة التي وصلت إلى جيلان بينار، الإثنين، 5 عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة التركية.

وخلال عبور القافلة، أعرب مواطنو جيلان بينار عن محبتهم للجيشين التركي والوطني السوري.

Advertisements

والخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر الإرهابية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.