إنقاذ امرأة وطفل حاصرتهما النيران في حريق شقة بالدمام

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق الدفاع المدني بالدمام من إخماد حريق اندلع في غرفة بشقة بالطابق الأرضي لمبنى سكني بحي الروضة. وترجع تفاصيل الحريق عندما اشتعلت النيران بغرفة بالشقة المذكورة، نتج عنها احتجاز امرأة وطفل، وتم إخراجهما بعد ذلك من قبل رجال الدفاع المدني ونقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر. انشر الخبر :

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