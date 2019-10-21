الجبير: إيران لا تحترم سيادة الدول

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير كلمة أمام صحفيين في لندن اليوم (الإثنين) قال فيها إن جميع الأدلة التي تؤكد تورط إيران في هجمات “أرامكو” مقنعة.

وأضاف الجبير أن المملكة لا ترغب في قرع طبول الحرب مع إيران لأن النتائج لن تكون إيجابية، وأن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت “أرامكو” موقف صحيح.

وأكد الجبير أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.