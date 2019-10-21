زلزال بشمال الإمارات

صحيفة الخليج الالكترونية شعر سكان الإمارات بزلزال، بعد ظهر اليوم الاثنين، بشكل طفيف في شمال الدولة.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد الإماراتي، زلزالاً بقوة 5.1 درجة ريختر جنوب إيران، الساعة 14:58، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. انشر الخبر :

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