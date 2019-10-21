أمانة عسير تنفذ مشاريع رصف و سفلته و إنارة في 19 موقع بتكلفة تجاوزت 16 مليون ريال

الخليج - سلمى القحطاني

شرعت امانة عسير في العمل بمشروع سفلتة وارصفة وانارة للأمانة بأبها ( سفلتة وارصفة المراكز الادارية ) في 19 موقع مختلف بقيمة اجمالية بلغت 16949022 مليون ريال صرح بذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا بأن أعمال السفلتة شملت عدة مخططات وقرى موزعة على كافة مدينة أبها.

وقال الحميدي أن هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الأمانة تسير وفقا للخطة والاستراتيجية التي تم وضعها لأنهائها وفقا للعقود المعتمدة .

مشددا على ان الأمانة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة لافتا الى أن وكالة التعمير و المشاريع بالأمانة تقوم بعمل التصاميم اللازمة , فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم , والتقييم بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة أنحاء منطقة عسير في ظل دعم و متابعة سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .