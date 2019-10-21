أمانة عسير تنهي ترسية مشروع سما أبها

الخليج - سلمى القحطاني

في سعيها لتحقيق حلم “سما أبها” وعلى مساحة 27 الف م2 قامت أمانة منطقة عسير بترسية مشروع الطائرة الحلم مشروع “سما أبها” صرح بذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا أن المشروع سيجد أصداء كبيرة نظرا لكونه يضم العديد من المسوغات التي تجعله يحمل اسم ” حلم أبها “بشكل فعلي نظرا لما حمله هذا المشروع من أفكار انشائية , ومعمارية مميزة , ومنها شاليهات , ومول تجاري ليستقطب أهم الماركات العالمية, ومراكز تسوق , و قسم خاص بالمطاعم والكافيهات الخارجية المطلة, فيما سيتم استغلال المدرجات في انشاء ممشى حول المشروع كما سيتم تحويل الطائرة الى مطعم إضافة الى انشاء مرافق عامة و مسرح مفتوح يتسع لأكثر من 300 شخص كما سيتم تغيير التصميم الداخلي للطائرة بشكل يتناسب مع جمال المكان , والكيفية المعمارية للديكور الداخلي .

و في ذات الصدد اطلعت الأمانة على مخططات المشروع تمهيدا للبدء في تنفيذها خلال الأشهر القادمة .

ولفت الحميدي الى ان مشروع مطعم الطائرة خرج من كونه مشروع لمطعم ليصبح من أضخم المشاريع السياحية , والاستثمارية التي تطل من جبال أبها لكي يستحق ان يكون معلما سياحيا .

وأضاف ان أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمار قد طرحت موقع سما أبها ” الطائرة ” بمدينة أبها في مزايدة عامة و ذلك لإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت متعددة الاستخدام “سياحي وترفيهي و تجاري” ،مؤكدا أن هذا المشروع قد حظي بدعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و معالي وزير الشوؤن البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي .