والد طالب جدة المتوفى: لم نتنازل عن القضية وفي انتظار تقرير ‏الطب الشرعي

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد علي عسيري، والد الطالب حسين، الذي تُوفي على خلفية إصابة تعرَّض لها في مدرسته بمحافظة جدة مطلع أكتوبر الجاري، أنه لم يتنازل عن القضية حتى الآن، موضحًا أن التحقيقات ما زالت جارية، وأنه في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي لكشف سبب الوفاة.
وقال العسيري “ننتظر نتيجة التحقيقات من الجهات الأمنية التي تحقّق في القضية، وسنرى التفاصيل بعد ذلك، هل سيجري اتخاذ القرارات حول التنازل أم عدمه؟ أما في الوقت الراهن فلم نتخذ أي قرار”.
وكان الطالب بالصف الأول المتوسط في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة شرق جدة، حسين عسيري، قد تُوفي بعد تدافع مع زميله داخل الفصل مطلع أكتوبر الجاري، حيث ذكر والده أنه سقط على حافة طاولة وتعرض لضربة خلف رأسه، نافيًا أن يكون ابنه مريضًا بمرض خطير.
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