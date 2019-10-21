صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، عن توفر 54 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل للعمل في قطاعات البحث والتطوير والابتكار.

وأوضحت المدينة أن التقديم على الوظائف سيكون متاحاً عبر بوابة التوظيف الإلكتروني على الرابط https://careers.kacst.edu.sa، اعتباراً من يوم الأحد 28 صفر 1441هـ الموافق 27 أكتوبر 2019م، ويستمر لمدة خمسة أيام، وتتنوع هذه الوظائف بين المجالات العلمية والهندسية والتقنية.

واشترطت لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، والحصول على مؤهل علمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق المعادلة، وألا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة عن جيد جداً.

ودعت المدينة الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة، إلى الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني؛ لمعرفة تفاصيل الوظائف وشروط التقديم عليها.

وتهدف المدينة من إعلان هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة من الكوادر العلمية بما يتوافق مع احتياجاتها في المجالات العلمية والهندسية والتقنية. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.