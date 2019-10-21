“مدني حائل” يحذّر من التقلبات الجوية

صحيفة الخليج الالكترونية دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة. وأشارت “الأرصاد” إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها رياح بسرعة 40 كم وتفاوت في درجات الحرارة وهطول أمطار تبدأ من يوم غدٍ حتى يوم السبت القادم.

وحثّ المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي الجميع على الأخذ بسبل السلامة عند هطول الأمطار واتباع السبل الآمنة؛ تجنباً لأي مكروه. انشر الخبر :

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