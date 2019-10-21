تماسّ كهربائي يُخلي مدرسة بنات بالمخواة

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشر الدفاع المدني بمركز نيرا في محافظة المخواة اليوم الاثنين، حادثة تماسّ كهربائي في مدرسة “القفرة” الابتدائية للبنات، وتم إخلاء المدرسة احترازيًّا دون وقوع إصابات.
وقال متحدث “تعليم المخواة” ناصر العمري: إن تماسًّا كهربائيًّا وقع بإحدى دورات المياه، وتم التعامل معه من معلمات المدرسة، كما تم إخلاء المدرسة احترازيًّا، وخروج المعلمات والطالبات دون أي إصابات ولله الحمد.
وأضاف “العمري” أن الدفاع المدني باشَرَ الواقعة، وستعود الدراسة لها غدًا مطلع اليوم الدراسي.
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