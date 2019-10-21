“المواصفات” تحذّر من “موقد غاز” متداول بالسوق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من موقد غاز غير مطابق، مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 6-2-60335، SASO 167، SASO 168.

وقالت “المواصفات”، إن المنتج يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار صمام الأمان، والفشل في اختبار تيار التسرب والمتانة الكهربائية، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.