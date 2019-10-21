الأردن يحبط مخططات إرهابية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت السُلطات الأردنية اليوم إحباط مخططات إرهابية لخلية مكونة من خمسة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية. وكشفت أن أفراد الخلية الذين قبض عليهم في يوليو الماضي، كانت مخططاتهم استهداف الحراسات الأمنية المتواجدة أمام منزل أحد رؤساء الوزراء الأردنيين السابقين والاستيلاء على أسلحتهم، واستهداف دوريات الأمن العام المتواجدة بشكل ثابت على طريق السلط / السرو غربي العاصمة عمّان وخطف أحد رجال دائرة المخابرات العامة وقتله بمنطقة مهجورة وحرق جثته. انشر الخبر :

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