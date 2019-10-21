دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك يطلق هذه الخدمة الخاصة بالأخبار

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة فيسبوك، تنوي إطلاق علامة تبويب مخصصة للأخبار نهاية شهر أكتوبر الجاري.

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وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن خدمة شركة فيسبوك الجديدة ستحتوي على عناوين منها بالإضافة إلى بعض العناوين الأخرى من شركات نيوز كورب News Corp، وغيرها من وسائل الإعلام التابعة لداو جونز Dow Jones، وكذلك نيويورك بوست.

وألمحت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقريرها، إلى أن منصات إخبارية مثل الواشنطن بوست، BuzzFeed و Business Insider قد توصلت أيضًا إلى اتفاق مماثل مع فيسبوك.

وبحسب التقارير الصحفية التي تناولت الأمر، فأن مسؤولي شركة فيسبوك سيدفعون رسوم ترخيص للمؤسسات الإخبارية لتزويد علامات التبويب الخاصة بمنصتهم تتراوح قيمتها بين مئات الآلات وملايين الدولارات سنويًا.

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الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أوضح أن هذه الخطوة تأتي رغبة منهم في مساعدة الناس في الحصول على أخبار جديرة بالثقة وإيجاد حلول تساعد الصحفيين في جميع أنحاء العالم على القيام بعملهم.المزيد:

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