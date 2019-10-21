دراسة: عدد الأغنياء في الصين يتجاوز عددهم في أمريكا

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
دولار
متابعات_الخليج 365
أظهرت دراسة لبنك كريدي سويس، أن عدد الأغنياء الصينيين فاق الأمريكيين لأول مرة، في حين يواصل البلدان إفراز المزيد المليونيرات.
وأظهر تقرير الثروات الذي يصدره البنك السويسري سنوياً، أن 100 مليون صيني مدرجين على قائمة العشرة في المئة الأغنى على مستوى العالم منذ منتصف هذا العام مقابل 99 مليون أمريكي.
وقالت رئيسة قطاع الاقتصاديات والأبحاث في كريدي سويس، نانيت هاشلر فايدربي: "رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مدى 12 شهراً مضت، حقق البلدان أداءً قوياً في تكوين الثروات وأسهما بمبلغ 3.8 تريليون دولار و1.9 تريليون دولار على التوالي".
وأضافت الدراسة أن عدد مليونيرات العالم زاد بـ 1.1 مليون إلى 46.8 مليون يملكون معاً 158.3 تريليون دولار على شكل أصول ثابتة، أي ما يعادل 44% من الإجمالي العالمي.
وزاد عدد المليونيرات في الولايات المتحدة بأكثر من نصف الزيادة العالمية فدخل القائمة 675 ألف مليونيراً جديداً.
وتوقعت الدراسة زيادة الثروات العالمية بنسبة 27% في غضون 5 أعوام إلى 459 تريليون دولار بحلول 2024، بعد زيادتها بـ 2.6% في العام الماضي.
وتوقعت زيادة عدد المليونيرات في الفترة نفسها إلى نحو 63 مليوناً.
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