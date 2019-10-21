6 يناير آخر موعد للتقديم في دورة 2020 لجائزة الصحافة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت الأمانة العامة لجائزة الصحافة، ممثلة في نادي دبي للصحافة، الـ 6 من يناير / كانون الثاني المقبل آخر موعد للتقديم والمشاركة في الجائزة بدورتها التاسعة عشرة 2020، ضمن فئاتها الثلاث عشرة التي تشمل مختلف مجالات العمل الصحافي، إيذاناً ببدء جولة جديدة تواصل فيها الجائزة تحقيق رسالتها في دعم وتشجيع الإبداع في عالم الصحافة العربية، وإيجاد الحافز لمزيد من الارتقاء بجودة المنتج الصحافي العربي ولتقديم محتوى راقٍ ذي مردود إيجابي على مجتمعاتنا العربية.

وحدّد نادي دبي للصحافة الـ 6 من يناير 2020 موعداً نهائياً لتسلُّم طلبات المشاركة، وترشيحات المؤسسات الصحافية ضمن مختلف فئات الجائزة، حيث تبدأ فور إغلاق باب تلقي المشاركات عمليات الفرز الأولية تمهيداً لبقية خطوات التحكيم بمختلف مراحلها، وصولاً إلى اختيار ثلاثة مرشحين عن كل فئة قبيل إعلان الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيتزامن مع ختام منتدى الإعلام العربي في الـ 26 من مارس / آذار 2020.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أن تلقّي الأعمال المشاركة سيكون عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https://aja.dpc.org.ae أسوة بما هو متبع في هذا الشأن منذ سنوات، بهدف ضمان سهولة تقديم الأعمال لكل من يرغب في المشاركة من مؤسسات صحافية عربية وصحافيين مستقلين عرب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، فضلاً عن التزام الجائزة بتوجه دبي نحو التحوّل إلى البيئة الرقمية بالكامل بكل ما لهذا التوجه من أثر في تسريع الإجراءات واختصار عناصر الوقت والجهد والتكلفة على المشاركين، وكذلك ضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم للتنافس على جوائز أهم محفل عربي هدفه الاحتفاء بالتميز الصحافي العربي.