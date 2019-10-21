شكرا لقرائتكم خبر عن شبكات عصبية تقنية لفك طلاسم النصوص القديمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن باحثون في جامعة أكسفورد من إنتاج شبكات عصبية تقنية خاصة بتعليم الآلة، قادرة على فك طلاسم النصوص القديمة.

وتتيح التقنية الجديدة للعلماء قراءة النصوص الإغريقية القديمة من خلال ترقيع النص بكلمات مفقودة باحتمالات لا حصر لها وتستخدم فيها نفس الأحرف والكلمات التي كتب بها النص القديم.

وقال عالم الآثار المشارك في فريق البحث: إن التقنية تفوقت على العنصر البشري في مسابقة خاصة شملت 2949 نصاً مشوهاً، حيث زادت أخطاء العنصر البشري عن أخطاء التقنية بنسبة 30%.

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